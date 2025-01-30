מצוינות חרדית בהייטק, התוכנית המקיפה והמקצועית ביותר!
המאפשרת שילוב של לימודי בית מדרש ומקצוע, עשור של הצלחה
ומאות בוגרים בחזית ההייטק.
JBH – מובילים את המהפכה!
מכינה ייעודית להנדסאים הכוללת אנגלית, מתמטיקה ומיומנויות רכות.
מסלול שיעור דף יומי או כולל בוקר לבחירה.
המסלולים כוללים מלגה בשווי 1500-2500 ש״ח
אפשרות למצטיינים לעבודה בחברות מובילות בתום התכנית
תכנית לימודים מקיפה של כ-2,200 שעות:
5 ימים בשבוע, 6 שעות ביום
מערך תמיכה והכוונה אישית ומקצועית בכל שלבי התכנית
שיתוף פעולה והדרכה מקצועית עם חברות הייטק מובילות ובוגרי התוכנית העובדים בחברות
גברים נשואים בגילאי 20-35
18 חודשים לימודים בפועל
בסיום הלימודים תוענק תעודת הנדסאי מטעם מה"ט.
הלימודים מתקיימים בירושלים ופתח תקווה
אין צורך בהכשרה קודמת. כל ההכשרה ניתנת במסגרת התוכנית.
כן, ישנן תוכניות לימודי קודש סדירות:
כן, יש מסלול השמה למצטיינים.