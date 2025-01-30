להרשמה
תתקדם

מצוינות חרדית בהייטק, התוכנית המקיפה והמקצועית ביותר!
המאפשרת שילוב של לימודי בית מדרש ומקצוע, עשור של הצלחה
ומאות בוגרים בחזית ההייטק.

JBH – מובילים את המהפכה!

מכינה ייעודית

מכינה ייעודית להנדסאים הכוללת אנגלית, מתמטיקה ומיומנויות רכות.

מעטפת תורנית

מסלול שיעור דף יומי או כולל בוקר לבחירה.
המסלולים כוללים מלגה בשווי 1500-2500 ש״ח

צעד ראשון

אפשרות למצטיינים לעבודה בחברות מובילות בתום התכנית

הכי בטופ!

לימודים אינטנסיביים

תכנית לימודים מקיפה של כ-2,200 שעות:
5 ימים בשבוע, 6 שעות ביום

ליווי מקצועי

מערך תמיכה והכוונה אישית ומקצועית בכל שלבי התכנית​

חיבור לתעשיה

שיתוף פעולה והדרכה מקצועית עם חברות הייטק מובילות ובוגרי התוכנית העובדים בחברות

התכנית
הלימודית

{ מכינה }

לימודי מתמטיקה תוך שילוב ידע בסיסי עם ידע הרלוונטי לעולמות התכנות ואנגלית עם מיטב המרצים תוך שילוב למידת אוצר מילים שיחה ואנגלית טכנית

{ קורס JAVA }

קורס זה משמש כמבוא למדעי המחשב ותכנות אלגוריתמים בשפת JAVA. הקורס מלמד פתרון בעיות, כתיבת אלגוריתמים וניתוחם. הענקת מיומנות בחשיבה אלגוריתמית ותכנות. רכישת ניסיון מעשי בתכנות לימוד בחירת הפתרון היעיל ביותר לבעיה במדעי המחשב. הכרה והתנסות בעבודה בסביבת פיתוח מודרנית

{ קורס FULL STACK }

לימוד מושגים ושיטות הנוגעים לפיתוח אלגוריתמים ומבני-נתונים. לימוד מהות תחום תכנות מונחה עצמים לימוד עיצוב בשפות התכנות.

{ קורס השלמה }

הוראת נושאים קריטיים להבנת התמונה השלמה של עולם המחשב והתכנות כדוגמת מערכות פעלה תקשורת מחשבים ואבטחת מידע מערכות אקוסיסטם פיתוחי

{ פרוייקט גמר }

לימוד התלמידים בשלב מתקדם של ההכשרה את השלב המשמעותי של מימוש פרוייקט הלכה למעשה החל משלב התכנון עד שלב המימוש תוך שילוב כלל הידע הנלמד בהכשרה

{ השמה בתעשיה }

המחויבות של JBH להצלחת התלמידים לא מסתיימת עם תום הלימודים. עם סיום ההכשרה, נשלחים מרבית התלמידים לחברות שונות לצורך התנסות – פרקטיקום מעשי (OJT) כאשר מרבית מהם מתקבלים לעבודה לאחר תקופה זו
גברים נשואים בגילאי 20-35

18 חודשים לימודים בפועל

בסיום הלימודים תוענק תעודת הנדסאי מטעם מה"ט.

הלימודים מתקיימים בירושלים ופתח תקווה

אין צורך בהכשרה קודמת. כל ההכשרה ניתנת במסגרת התוכנית.

  • הלימודים ללא עלות.
  • תלמידים זכאים יקבלו מלגת קיום בסך 1,500-2,500 ש"ח.

כן, ישנן תוכניות לימודי קודש סדירות:

    • מסלול סדר בוקר: זכאי למלגה בגובה 2,500 ש"ח.
    • מסלול הדף היומי: זכאי למלגה עד 1,500 ש"ח.

כן, יש מסלול השמה למצטיינים.

עובדים כאן.

הבוגרים שלנו

  • ירושלים | פתח תקווה
  • פקס: 03-6098282

